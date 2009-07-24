ГНАУ: банки в I квартале сократили уплату налогов

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) отмечает незначительное снижение уровня уплаты налогов представителями финансового сектора в первом квартале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ГНАУ Наталья РУБАН.

«В первом квартале банки начали платить меньше, но незначительно меньше, – сказала она. – В прошлом году у нас было шесть убыточных банков, а сейчас – 17, но это не критично».

Кроме того, Н.РУБАН отметила, что в прошлом году ГНАУ активно проверяла украинские страховые компании относительно разного рода схем уклонения от уплаты налогов при проведении операций перестрахования. В текущем году налоговики наблюдают уменьшение объемов перестрахования. «Мы видим, что в этом году объемы перестрахования резко сократились», – сказала Н.РУБАН.

Как сообщал УНИАН, украинские банки в январе-мае текущего года получили убыток в размере 7,1 млрд. грн., тогда как за пять месяцев 2008 года прибыль банков составила 4,3 млрд. грн. В январе-апреле т.г. убыток украинских банков составил 9,2 млрд. грн.

Доходы банков за пять месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 раза – до 61 млрд. грн., расходы – почти в 2 раза, до 68,1 млрд. грн.

Собственный капитал банков с начала года сократился на 2,263 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составил 117 млрд. грн., или 13,6% банковских пассивов.

Обязательства банков с начала года сократились на 7% – до 746 млрд. грн.

По состоянию на 1 июня 2009 года активы банков составляли 863 млрд. грн., общие активы – 933,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 80%.