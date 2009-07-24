Литвин: Ющенко ветирует закон об оздоровлении банков

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО ветирует принятый сегодня парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».

Об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН отметил, что «можно прогнозировать, что этот закон ожидает вето Президента». При этом он напомнил, что «одной из ряда договоренностей с МВФ является этот закон, и он является составной частью меморандума, который подписан Президентом Украины, премьер-министром и руководством НБУ». «Но увидим, какая будет реакция, какое будет решение Президента Украины», - сказал председатель ВР.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что по поводу закона было сделано много оговорок, в том числе юридическим управлением ВР. По его словам, оно, как правило «ошибочных и мелких замечаний не высказывает».

В.ЛИТВИН также не исключает, что сегодняшние решения парламента могут быть обжалованы в Конституционном суде Украины, поскольку не эти вопросы предлагались в повестку дня при созыве внеочередной сессии.