ГНАУ за авансовые платежи налогов

В Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) не видят «большой проблемы» в авансовой уплате налогов бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя ГНАУ Наталья РУБАН.

«Есть два основных налога – это налог на прибыль и НДС. НДС декларируют ежемесячно и ежемесячно платят, налог на прибыль декларируют раз в квартал – это доходная часть. Есть расходная часть, расходы Госбюджета, наши 300 млрд. грн. которые разделены помесячно, понедельно в Госказначействе и по дням, то есть кушать хочется каждый день, а платим раз в квартал. Как нам это сбалансировать? Если предприятие решает, что оно не будет ждать три месяца, оно заплатит первый месяц 30%, второй месяц 30% и третий месяц, то что в этом плохого? 12 млрд. грн. (о таком объеме авансовой уплаты налогов заявлял Президент Украины – УНИАН) это почти месяц (месячная сумма сбора налога на прибыль)» - объяснила Н.РУБАН.

При этом она отметила, что конечно, не все налогоплательщики добровольно платят налоги наперед, с некоторыми «налоговики разговаривают».

«Иногда плательщики сами платят, да, иногда налоговая разговаривает с плательщиком» - отметила Н.РУБАН.

По ее словам, наперед платят, в основном, компании, по которым были выявлены нарушения в части соблюдения ими налогового законодательства.

«В этих авансах большой проблемы нет» - считает Н.РУБАН.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что ГНАУ собрала наперед 12 млрд. грн. налогов, а невозмещенный НДС составляет 15 млрд. грн.