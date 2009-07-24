Курс НБУ на 27.07.09

Официальный курс НБУ на 27.07.09 100 USD США – 766.6100 (на 24 июля – 766.3000)100 EUR – 1090.6560 (на 24 июля – 1090.3683)10 RUR – 2.4620 (на 24 июля – 2.4659) Учетные курсы банковских металлов на 27.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72808.78 (на 24 июля – 73200.81)961 XAG 10 Серебро – 1056.39 (на 24 июля – 1054.43)962 XPT 10 Платина – 90459.98 (на 24 июля – 90270.14)964 XPD 10 Палладий-19701.88 (на 24 июля-19617.28)

Официальный курс НБУ на 27.07.09 100 USD США – 766.6100 (на 24 июля – 766.3000) 100 EUR – 1090.6560 (на 24 июля – 1090.3683) 10 RUR – 2.4620 (на 24 июля – 2.4659) Учетные курсы банковских металлов на 27.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72808.78 (на 24 июля – 73200.81) 961 XAG 10 Серебро – 1056.39 (на 24 июля – 1054.43) 962 XPT 10 Платина – 90459.98 (на 24 июля – 90270.14) 964 XPD 10 Палладий-19701.88 (на 24 июля-19617.28)

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