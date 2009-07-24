ЕБРР: Наиболее глубокая рецессия в 2009 г. будет в 4-х странах

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томас Миров считает, что наиболее глубокую рецессию в 2009 г. следует ожидать в четырех странах - России, Румынии, Турции и Украине, где ВВП по итогам текущего года может снизиться на 4-15%.

"Размах и глубина кризиса означает, что мы можем не увидеть возвращения к двузначным темпам роста, рекордным уровням инвестиций и легкодоступному финансированию", - полагает он. Кроме того, по мнению Т.Мирова, беспокойство вызывают чрезмерный рост проблемных кредитов и возможность корпоративных дефолтов, равно как и проблема зависимости регионов от изменения валютных курсов, передает Reuter.

Глава ЕБРР между тем убежден в необходимости адекватно оценивать последствия текущего кризиса и не исключать возможности возникновения новых проблем в будущем. "Кризис начался в финансовом секторе, а потом перекинулся на реальный сектор экономики. Соответствующий отклик в финансовом секторе, несомненно, снова ударит по банковским балансам", - говорится в тексте речи Т.Мирова, подготовленном для лекции в Вене.

Однако, несмотря на трудности, глава банка убежден, что странам Центральной и Восточной Европы не стоит опускать руки. Регион должен стремиться к достижению устойчивого роста по окончании текущего кризиса, отмечает он. Для этого необходимо провести реструктуризации частных и корпоративных долгов, для того чтобы избежать дефолтов, также важно восстанавливать рынок кредитования. Вместе с тем Т.Миров отмечает, что спрос стран региона на финансирование со стороны ЕБРР в ближайшее время останется высоким.