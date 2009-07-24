Кабмин сознательно не проводит рекапитализацию банков

Правительство Украины сознательно не проводит рекапитализацию банков за счет кредитных средств, полученных от Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Херсоне народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВР по вопросам бюджета Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

«Из каждого транша кредита МВФ 30-50% должно направляться на рекапитализацию банков, однако большая часть этих средств направляется на латание бюджетных дыр», – заявил П.ЖЕБРИВСКИЙ.

По его словам, при таком подходе в случае задержки третьего транша от МВФ возможны проблемы со своевременной выплатой зарплат и пенсий.

«Примерно 1,4 млрд. долл. этого транша нужно на покрытие бюджетного дефицита, 1,9 млрд. долл. – на перекредитование предыдущих кредитов МВФ. Если будет задержка транша, будет и задержка с выплатой зарплат и пенсий», – отметил П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В «Укрпромбанке» 22 июля срок моратория закончился.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. дол.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. дол. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. дол. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый – 3,8 млрд. долл.

10 июля т.г. руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины со 3,2 млрд. долл. до 3,3 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.