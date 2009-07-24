«Укрпромбанк» и банк «Надра» надо срочно национализировать

Заместитель председателя совета Общественной организации «Фронт перемен», председатель киевской ячейки Андрей ПЫШНЫЙ заявляет, что государству в первую очередь нужно провести рекапитализацию системных банков, таких как «Укпромбанк» и «Надра», поскольку в противном случае Украину ожидает очередной виток банковского кризиса вплоть до развала банковской системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, так А.ПЫШНЫЙ прокомментировал заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство не получало предложений от Нацбанка относительно рекапитализации новых банков, в том числе «Укрпромбанка».

В этом контексте А.ПЫШНЫЙ заявил: «Создается впечатление, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО умышленно ведет банковскую систему к краху. Иначе, как объяснить такой выборочный подход – принимается решение о рекапитализции по «Укргазбанку», «РодовидБанку» и банку «Киев», суммарное количество вкладчиков которых меньше, чем одного «Укрпромбанка». А по «Укрпромбанку» и «Надра» решение откладывается по надуманным причинам».

По убеждению А.ПЫШНОГО, три миллиона вкладчиков этих двух системных банков – это существенная причина провести их рекапитализацию. Ведь, считает А.ПЫШНЫЙ, невозвращение денег вкладчикам «Укрпромбанка» и «Надра» приведет к краху всей банковской системы страны, и рекапитализация первых трех банков, решение по которым было принято недавно, не будет иметь никакого смысла.

«Для тех банков, которые не несут системные риски, необходимо применять другие механизмы – рефинансирование, временная администрация, стабилизационные кредиты, фонд гарантирования вкладов, и тому подобное», - отметил он.

При этом экс-банкир убежден, что в вопросе рекапитализации системных банков интересы государства и вкладчиков совпадают: вкладчикам необходимо, чтобы им вернули деньги, а государство заинтересовано в том, чтобы сохранить хотя бы минимальное доверие к банковским учреждениям и предотвратить новую волну оттока средств. «Какая разница миллионам вкладчиков, кто кому не предоставил письмо: Кабмин - НБУ или НБУ - Кабмину?» - отметил А.ПЫШНЫЙ.

В то же время, он заметил, что рекапитализация - это крайняя форма вмешательства государства в банковскую систему, и этого не пришлось бы делать, если бы превентивные методы надзора со стороны государства работали эффективно. “А теперь рассчитываться за ошибки банковского менеджмента и правительства приходится за счет бюджета”, - отметил А.ПЫШНЫЙ.

При этом он подчеркнул, что участие государства в капитале таких банков всегда временно. «Правительство должно знать, что делать с этими активами дальше, когда государство выйдет из проекта и с какой прибылью для бюджета страны?» - отметил экс-банкир.

Также А.ПЫШНЫЙ выразил удивление тем, что в СМИ поднимается вопрос, как и кто довел «Укпромбанк» и «Надра» до банкротства, а государственные органы молчат. «Прокуратура и СБУ должны проводить следственные действия, выяснять, кто виноват. Минфин и НБУ должны думать, что делать с этими банками, а правительство принимать решение относительно того или иного способа защиты вкладчиков и предотвращения нового кризиса», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров не получал предложений от НБУ относительно рекапитализации новых банков, в том числе «Укрпромбанка». «Только по представлению Национального банка правительство может рассматривать любой вход в капитал частных банков. На сегодня, на этот момент, у нас нет ни одного представления от Национального банка относительно того, чтобы правительство входило в капитал того или иного частного банка», - отметила она.

Директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил УНИАН, что первые представления о рекапитализации были переданы в правительство еще 17 апреля текущего года, после чего они периодически обновлялись. В частности, несколько дней назад были поданы обновленные представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банку «Надра».

Ранее, 17 апреля текущего года Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством, в частности: банк «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

Кабмин 10 июня принял решение относительно рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».