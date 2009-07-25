Банк Китая начал предоставлять ипотечные кредиты в Британии

Банк Китая приступил к выдаче ипотечных кредитов на внутреннем рынке Великобритании физическим лицам, желающим приобрести квартиру или дом. Об этом пишет в субботу 25 июля Financial Times, передает k2kapital..

Данный шаг стал полной неожиданностью для британского политического и экономического истеблишмента. Он показывает, что в результате нынешнего кризиса мировые экономические позиции Китая значительно усилятся, а его финансовый капитал уже начал мощное проникновение в ведущие индустриальные страны Запада.

По данным газеты, Банк Китая установил для британских заемщиков очень низкие по местным условиям процентные ставки по своим кредитам - всего на 2,5% выше официальной учетной банковской ставки по английскому фунту стерлингов. Британские банки не могут сейчас составить конкуренцию китайскому капиталу.

Отличительной чертой вхождения Банка Китая на внутренний рынок ипотечного кредита Великобритании стала его осторожность. Как отмечает издание, сотрудники китайского банка настаивают, что кредиты будут выдаваться только после индивидуальной встречи с потенциальным заемщиком.