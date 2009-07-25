МВФ приветствует решения ВР Украины о поддержке банков

Председатель миссии МВФ для Украины Сейла ПАЗАРБАЗИОГЛУ приветствует сегодняшние решения Верховной Рады о помощи банковской системе.

Об этом говорится в комментарии председателя миссии, текст которого передан УНИАН.

"Мы приветствуем ряд реформ, которые касаются законодательной базы для решения проблем банков, которые были приняты сегодня (24 июля) Верховной Радой Украины. Эти реформы знаменуют значительное продвижение в направлении к восстановлению финансовой стабильности, поскольку они создают прочный фундамент для решения проблем банков в соответствии с общепринятой международной практикой”, - отмечается в комментарии.

С.ПАЗАРБАЗИОГЛУ считает, что одобренные сегодня изменения в законодательство существенно расширят инструментарий решения проблем банков, будут способствовать решению вопросов с наименьшими затратами и будут стимулировать привлечение частных инвесторов, что соответствует основной цели обеспечения защиты вкладчиков.

“Принятие этих реформ поможет укрепить доверие и будет стимулировать стабильное развитие банковского сектора, что является залогом возвращения Украины на путь экономического роста и процветания", - отмечает председатель миссии МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся особенностей проведения мер по финансовому оздоровлению банков».

Закон регулирует вопросы оздоровления банковской системы в условиях кризиса. Положения закона касаются, в частности, упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшение уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория на выполнение обязательств перед кредиторами.

Законом устанавливается особый порядок уменьшения уставного капитала банка, если размер капитала, определенный общепризнанной аудиторской компанией меньше уставного и в капитал банка планируется вхождение государства.

Законом уточняется перечень информации, которую должно содержать предложение Национального банка Украины относительно капитализации банков и заключение общепризнанной аудиторской компании.

Законом также до 1 января 2013 года продлено действие нормы о не обложении налогом вкладов физических лиц в банковских и небанковских финансовых учреждениях.