Цена на золото в пятницу снизилась на 0,2%

Цена на золото в пятницу 24 июля снизилась, ограничив недельный рост стоимости желтого металла, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на 0,2% на отметке $953,10 за тройскую унцию. За неделю цена на золото выросла на 1,6%.

Сентябрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на $0,11 на отметке $13,88 за тройскую унцию. Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на $3,4 до $1191,4 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 0,5% до $261,45 за тройскую унцию.