В ФРГ против открытия доступа к банковским данным

ЕС намерен открыть американским спецслужбам доступ к информации о банковских операциях европейцев. Немецкие политики и уполномоченные по защите данных требуют от правительства ФРГ воспрепятствовать планам Еврокомиссии.

Уполномоченный федеральной земли Берлин по защите личных данных Александр Дикс (Alexander Dix) 25 июля обратился к правительству ФРГ с призывом воспрепятствовать планам ЕС. По его словам, Еврокомиссия планирует договориться с США до вступления в силу Лиссабонского договора, поскольку после этого документ будет нуждаться в одобрении Европарламента. В Страсбурге планы Еврокомиссии вызывают резкую критику. В Германии требование Дикса поддерживают либеральная СвДП и Левая партия, сообщает Немецкая волна.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические круги в Брюсселе, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник, 27 июля, собираются без дальнейших дискуссий наделить Еврокомиссию полномочиями для ускоренного заключения соответствующего соглашения с Вашингтоном, которое позволило бы ЕС и США наладить "систематический обмен" информацией о террористической угрозе.

В нем речь идет о доступе американских спецслужб к данным о банковских переводах, которые обрабатывает компания SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии. По данным самой компании, в ее базе данных хранится информация об операциях 8000 банков из 200 стран мира, в том числе большинства стран ЕС.

После терактов в США в сентябре 2001 года ЦРУ получила доступ к данным, хранящимся на сервере SWIFT в Америке. Соглашение с Евросоюзом откроет спецслужбе доступ к другому серверу компании, находящемуся в Европе.