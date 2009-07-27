Тимошенко: второй волны кризиса в Украине не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не верит в то, что в Украине может быть вторая волна экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

«Не хочется верить во вторую волну кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив в очередной раз, что на сегодняшний день экономика страны демонстрирует выздоровление.

Вместе с этим, по словам премьера, большинство экономических экспертов заявляют, что пик кризиса в мире уже пройден.

«Есть некоторые выводы, которые как бы говорят, что такое возможно (вторая волна кризиса – УНИАН), но в действительности большинство экономистов и финансистов мира считают, что наихудшее падение мир уже прошел. И в настоящий момент Украина вместе с миром начинает выравнивать свои экономические показатели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.