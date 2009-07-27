Тимошенко: курс доллара может быть 6-6,5 грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что при правильной политике Национального банка можно обеспечить курс на уровне 6-6,5 грн. за доллар США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

"Я могу еще раз сказать, что если бы действительно по-другому вести политику Нацбанка, то все макроэкономические показатели, финансовое положение страны говорят о том, что гривня должна быть 6-6,5 за доллар… Это значит, что у нас есть шанс, при правильной политике, поставить гривню на место", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.