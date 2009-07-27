Число закрытых банков США может превысить показатель 2008 г

Семь региональных банков закрыты в США в пятницу вечером по финансовым показателям, сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), сообщает РИА Новости..

С начала года в стране "лопнули" в общей сложности 64 финансовые организации. За весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках.

Страхование вкладов закрытой в пятницу "семерки" обойдется FDIC в 812,6 миллиона долларов. А общая сумма страхования потерпевших фиаско банков составила с начала года свыше 14 миллиардов долларов против 17,6 миллиарда за весь минувший год.

Массовое закрытие банков на волне финансового кризиса, охватившего США, привело к тому, что в течение ближайших пяти лет бюджету придется выплатить в виде страховки около 70 миллиардов долларов, полагает регулятор.