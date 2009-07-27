Доллар теряет свои позиции

Курс американского доллара на торгах в понедельник 27 июля понижается по отношению к единой европейской валюте и держится вблизи минимального значения за последние 7 недель. Инвесторы ожидают новую порцию макроэкономических новостей из США, сообщает k2kapital..

Сегодня будут обнародованы данные об изменении объема продаж новых домов в прошлом месяце. По прогнозам аналитиков, этот показатель могу увеличиться вплоть до 370 тыс., при этом средний уровень ожиданий тоже предполагает рост – до 350 тыс. Надежды на появление новых признаков восстановления экономики повлияли на снижение интереса к американской валюте.

На этом фоне сегодня курс доллара снижается с $1,4202 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке до $1,4210 за евро. Не слишком удачным образом складывается ситуация на торговых площадках и для японской иены, курс которой опускается к австралийскому доллару на фоне ралли на азиатских фондовых площадках – с 77,46 иены/доллар до 77,47 иены/доллар. Иена слабеет также и по отношению к евро – со 134,63 иены/евро до 134,71 иены/евро, однако укрепляет свои позиции по отношению к американским деньгам - с 94,79 иены/доллар до 94,73 иены/доллар.