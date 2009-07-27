Нефть начинает неделю ростом

Цена на нефть растет 27 июля на электронных торгах NYMEX в Азии. Надежды на мировой выход из рецессии толкают индексы и котировки вверх, сообщает РосФинКом.

По итогам торгов 24 июля в Нью-Йорке, сентябрьский контракт на поставку нефти марки Light Sweet подорожал на $0,89, или 1,3%, до $68,05 за баррель. В Лондоне сентябрьский контракт на поставку нефти смеси Brent вырос на $1,07, или 1,5%, до $70,32 за баррель. В Нью-Йорке августовский контракт на поставку бензина подорожал на $0,0027 до $1,9159 за галлон, а топочного мазута вырос на $0,0169, или 1%, до $1,7813 за галлон.

Торги прошлой недели могли завершиться коррекцией на рынке нефти, но это пришлось вновь отложить из-за вышедших макроэкономических данных, которые привели к разогреву рынка. Продажи домов на вторичном рынке США, как и начала строительств, выросли на 3,6% в июне, указывая на оживление рынка недвижимости. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана снизился в июле, но смог улучшить свое окончательное значение до 66. К тому же ралли на финансовых рынках так и не прекратилось, а в пятницу азиатские рынки показывали рост девятый день подряд, европейские росли десятый день подряд, а американский фондовый рынок вновь нашел в себе силы подняться благодаря отличным корпоративным отчетам.

Новая неделя вновь начинается с оптимизма на рынках. Азиатские индексы растут на надеждах более высоких корпоративных прибылей. Кроме того, в конце недели рынок должен будет получить первую оценку изменения ВВП США в II квартале. Экономисты полагают, что снижение ВВП в II квартале составит 1,5%. Впрочем, еще до этого дня будет опубликована многочисленная статистика, как по США, так и по Европе. Не лишним будет сказать, что за прошлую неделю нефть подорожала на 7,1% и продолжение этого роста лишь усиливает коррекционные желания.

По состоянию на 9:07 мск, баррель нефти марки Light Sweet подорожал на $0,75 до $68,80, а смеси Brent вырос на $0,77 до $71,09.