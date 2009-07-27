Бернанке "перенес" улучшение ситуации в США на следующий год

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, что, скорее всего, в течение достаточно долгого времени уровень безработицы в США будет оставаться на высоком уровне, передает Reuters. Это заявление глава ФРС сделал во время радиоинтервью в штате Канзас.

По его словам, ФРС сейчас делает все необходимое для скорейшего преодоления экономического и финансового кризиса, и в следующем году ситуация в США изменится к лучшему.

Б.Бернанке также заявил, что в нынешних финансовых условиях ФРС будет поддерживать сильный доллар, и высказался в пользу нестандартных и активных действий, которые помогут быстрее вывести экономику из кризиса.

В настоящий момент уровень безработицы в США достиг 9,5%, что является наивысшим показателем этого индекса с 1983 г.

Ранее глава ФРС заявлял, что рост безработицы достигнет пика в конце 2009 г. и будет оставаться на высоком уровне еще в течение ближайших двух лет. И хотя правительство США периодически заявляет о "значительных улучшениях", финансовые условия в США по-прежнему остаются тяжелыми.

В качестве улучшений называются стресс-тесты финансовых компаний, результаты которых оказались "довольно благоприятными"; рост ликвидности, вследствие чего рынки в США стали функционировать более стабильно, и ряд других показателей, однако эксперты отмечают, например, что объем экспорта из США продолжает снижаться вследствие вызванного рецессией резкого падения спроса.