Европа готовится к волне дефолтов

Кредиторы в Европе приготовились к волне потребительских дефолтов, ожидая, что кризис дефолтов владельцев кредитных карт в США, из-за которого американские банки понесли миллиарды долларов убытков, перешагнет через Атлантику, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

По оценкам Международного валютного фонда, примерно 14% американского потребительского долга, достигающего $1,914 триллиона, не будет возвращено. МВФ прогнозирует, что в Европе будет потеряно 7% совокупного потребительского долга, составляющего $2,467 триллиона, причем самый сильный удар придется по Британии, которая является крупнейшей на континенте страной заемщиков по кредитным картам.

Британская "горячая линия" для должников National Debtline сообщила, что в мае приняла 41 тысячу звонков от потребителей, обеспокоенных своими недоимками по ссудам, кредитным картам и ипотекам, по сравнению с 20 тысячами звонков в мае 2008 года. Служба не видит никаких признаков уменьшения числа обращений.

В США такие банки как Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo и эмитенты кредитных карт, такие как American Express, понесли миллиарды долларов убытков по своим портфелям кредитных карт и предупредили, что ожидают новых убытков. В последние месяцы рост убытков по кредитным картам в США опережает рост безработицы, и это затрудняет эмитентам прогнозирование будущих убытков.

В Британии индексы кредитных карт рейтингового агентства Moody’s показывают, что уровень убытков вырос с 6,4% ссуд в мае 2008 года до 9,37% в мае 2009 года. В США этот уровень превышает 10%.