НБУ начал ликвидацию «Одесса-банка»

Национальный банк Украины своим постановлением №420 от 22 июля 2009 года отозвал банковскую лицензию и открыл ликвидационную процедуру относительно ОАО «АКБ «Одесса-банк» (Одесса).

Об этом говорится в сообщении НБУ, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №133 от 25 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ЗАО АКБ «Одесса-Банк». Временным администратором банка сроком на один год назначена Людмила ЗОЛОТЕЕВА.

Справка УНИАН. ЗАО АКБ «Одесса-Банк» зарегистрировано в 1991 году.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года акционерами «Одесса-Банка» являлись ООО «Альпари» (прямое участие – 32,3667%), ООО «Гридин» (прямое участие – 33,1043%), ООО «Кировий» (прямое участие – 18%), ООО «Ольял» (прямое участие – 16,5290%).