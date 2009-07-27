АНОНС на 27 июля 2009 года

Пресс-конференция на тему: "Преодоление кризисной ситуации на рынке зерна". Участники: президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич и Виталий Львов, генеральный директор Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины..

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Пресс-конференция Валентины Семенюк-Самсоненко, главы Фонда Госимущества Украины 2005-2008 г., главы Союза женщин Украины "За будущее детей", на тему: "Приватизация Одесского припортового завода: инвесторы должны знать, что конкурс невозможен".

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