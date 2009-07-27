Нацбанк продал 346 тыс. швейцарских франков и 67 тыс. евро

11:02, 27 июля 2009
Финансы
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На спецаукционе 24 июля

Национальный банк Украины на специальном аукционе 24 июля продал 346 тыс. швейцарских франков по курсу 7,18 грн./франк и 67 тыс. евро по курсу 10,91 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в ходе спецаукциона швейцарские франки покупали: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк» и ПАО «Универсал Банк», евро покупали: АКБ «Укрсоцбанк», «АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Ощадбанк» и ООО «УКБ «Камбио».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе. 

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