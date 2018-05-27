Как дать шанс гривне

"Я могу еще раз сказать, что если бы действительно по-другому вести политику Нацбанка, то все макроэкономические показатели, финансовое положение страны говорят о том, что гривня должна быть 6-6,5 за доллар... Это значит, что у нас есть шанс, при правильной политике, поставить гривню на место", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В условиях, когда текущий курс доллара упрямо стремится к отметке 8 грн, этот прогноз может показаться весьма и весьма оптимистическим. Но в целом, ситуация на валютном рынке не столь однозначна, как это можно было бы представить. Платежный баланс Украины, как зеркало отражает все наши проблемы и надежды. По итогам первого полугодия 2009 года дефицит платежного баланса составил более 7,3 млрд. долл. Много это или мало? В условиях кризиса сказать сложно. Если оценивать квартальную динамику платежного баланса, то можно сказать, что ситуация улучшается. По итогам первого квартала дефицит был на уровне 5,2 млрд. долл, а во втором квартале дефицит был всего 2 млрд. долл. Но еще ожидается сложный третий квартал и значительно более проблемный четвертый. Поэтому, скорее всего, общий платежный баланс по итогам 2009 года зафиксирует дефицит на уровне 10 млрд. долл. Это, во многом, плата за кризис и реальная оценка экономического состояния нашей страны.

Текущие операции

По итогам июня 2009 года, как и в мае, сальдо текущего счета зафиксировало профицит. Правда, в июне 2009 года положительное сальдо оказалось в три раза меньше, чем в мае 2009 года - всего 66 млн. долл. Но были времена, в 2004 году, когда положительное сальдо текущего счета составляло 600-700 млн. долл. ежемесячно. Но тогда это посчитали проблемой, так как отдельные аналитики и государственные чиновники в профиците текущего счета усматривали причину роста инфляции.

Для борьбы с этой “причиной” были приняты все возможные меры, начиная от усиления гривни, заканчивая ограничением экспортного потенциала страны. В результате, проблему инфляции не решили, ибо она у нас связана не с избытом экспорта, а с социальными выплатами из бюджета, но добились того, что импорт погубил наш экспорт. В условиях резкого обесценивания гривни, считали, импорт резко упадет, а украинский экспорт станет конкурентоспособным. Импорт действительно упал, но упал и экспорт. Самое плохое в этой ситуации, что наибольшее падение показывает главный источник экспортных поступлений – металл, который в структуре нашего внешних продаж занимает 30%. По итогам июня 2009 года падение продажи металлопродукции на экспорт составило 71% по сравнению с 2008 годом. В начале этого года приток экспортной выручки во многом обеспечила продаж продукции АПК, в структуре экспорта на ее долю приходится 22%. Теперь ждем нового урожая и возможного наращивания продажи продукции АПК на экспорт. Это на сегодня единственный реальный источник увеличения экспортной выручки. Несмотря на кризис, спрос на продукты питания остается высоким во всем мире. Хотя цены на продукты питания остаются непозволительно низкими по сравнению с прошлыми годами. Если бы ежемесячная экспортная выручка от продажи продукции АПК превысила уровень в 1 млрд. долл, это можно было бы считать большим успехом для нашего экспорта.

Кроме того, по итогам июня 2009 года был зафиксирован частичный рост экспорта химической продукции и продукции машиностроения. Но делать ставку на эти виды продукции не стоит. Химическая промышленность очень сильно зависит от импорта природного газа, а экспорт продукции украинского машиностроения не стабилен.

Наш импорт, в основном, связан с покупками нефти и природного газ, на долю которых приходится около 30% всех внешних закупок. Но летний период наиболее благоприятен для уменьшения закупки энергоресурсов, поэтому импортные платежи во втором квартале были не столь критичны. Стоит обратить внимание на то, что несмотря на слабую гривню, покупки импортных товаров среди населения растут. Это очень четко заметно по итогам июня 2009 года, когда фактически по всем группам товаров для населении импорт вырос по сравнению с маем этого года. Это так называемый «бег от денег», что характерно для населения в условиях инфляционных ожиданий. Изъяв деньги из банковского сектора, население спешит их потратить, опасаясь роста цен, и тем самым само стимулирует и инфляцию, и рост импорта. В результате по итогам второго квартала 2009 года отрицательное сальдо экспортно-импортных операций с товарами составило 655 млн. долл, а по итогам первого полугодия превысило 1,7 млрд. долл. Частично ситуацию спасло положительное сальдо экспорта и импорта услуг и трансферты. Благодаря экспорту услуг по итогам первого полугодия Украина получила 689 млн. долл. Еще больше притока валюты обеспечили трансфертные операции - 1,6 млрд. долл. Интересным в этой ситуации является то обстоятельство, что львиную долю этих трансфертов составляют платежи в Украину наших «заробитчан». Если оценить в целом ситуацию с нашим платежным балансом, то получается, что за счет денег украинцев, работающих за рубежом, наша экономика рассчитывается за природный газ, покупаемый в России. Без этих денег сама экономика за импорт рассчитаться не способна.

Капитальные операции

На валютный рынок Украины и экономику в целом, влияют не экспортно-импортные операции, а движение денег на рынке капитала и финансовые операции. И если бы было можно формировать курс гривни только на базе внешнеторговых операций, то обеспечить курс доллара на уронве 6-6,5 грн было бы несложно. За первое полугодие 2009 года из украинской экономики ушло более 6,6 млрд долл в виде возврата инвестиций и кредитов. Это стоит приплюсовать к тем 6 млрд. долл, которые ушли из Украины в четвертом квартале 2008 года. Если сравнить общую динамику оттока капитала с четвертого квартала 2008 по второй квартал 2009 года, то, как положительный фактор, стоит отметить замедление темпов «ухода» капитала. Во втором квартале 2009 года отток капитала составил всего 2,2 млрд. долл.

Отток денег из Украины в основном формирует погашение кредитов и облигаций, без дополнительного привлечения новых займов. По итогам первого полугодия 2009 года нерезидентам было выплачено по краткосрочным кредитам и облигациям на 2,6 млрд. долл больше, чем привлечено. По долгосрочным и среднесрочным кредитам и облигациям эта сумма составила почти 2 млрд. долл. А всего за счет выплат нерезидентам по кредитам и облигациям за первое полугодие 2009 году с украинского валютного рынка «ушло» более 4,6 млрд. долл. Почти такая же сумма (4,1 млрд. долл) была изъята из банковского сектора за первое полугодие и конвертирована в наличную валюту. Даже приток прямых инвестиций в виде увеличения уставных фондов ряда банков и компаний за счет денег нерезидентов на 2 млрд. долл. не способен был компенсировать «бегство» валюты.

В третьем квартале ожидается погашение облигаций на сумму около 2 млрд. долл., и еще около 5 млрд. долл. необходимо будет погасить кредитов. На сегодня это главный источник девальвации гривни. Часть долга по облигациям и кредитам удастся пролонгировать, но часть придется погасить живыми деньгами. Источником таких погашений могут быть либо валютные депозиты за счет средств населения, которые так активно привлекают коммерческие банки, либо очередное заимствование у нерезидентов на условиях, отличаючихся от тех, которые были год назад. Если с населением все понятно - при всех рисках и опасениях часть валюты возвращается в банки, хотя и под высокие проценты, - то с иностранными инвесторами очень сложно. На сегодня главным инвестором Украины является МВФ. Именно благодаря его траншам удается покрывать отрицательный платежный баланс и не допускать дефолта страны.

Но вот прямые инвесторы очень насторожено смотрят на Украину, как объект инвестирования. Дефолтные свопы по украинским долгам хотя и снизились существенно с начала года, но все же пока остаются на высоком уровне. Так, текущая ставка дефолтного свопа по украинским долговым ценным бумагам в евро составляет более 1500 пунктов, в то время как в России этот показатель на уровне 289 пунктов. Фактически, валютный рынок Украины в среднесрочной перспективе стал заложником текущих экономических и политических событий в стране. Без возврата доверия к нашей экономике со стороны зарубежных инвесторов, украинскому рынку все сложнее и сложнее удерживать валютное равновесие гривни.

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон», к.т.н.

Для УНИАН