Межбанк: к 12:00 доллар немного вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9220/7,9660, к 12:00 сузился спрэд – 7,9450/7,9570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2570/0,2590, к 12:00 цены поднялись до 0,2582/0,2592. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,6950(-0,3550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4247/1,4249, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2845/11,3310, к 12:00 цены повысились до 11,3170/11,3330.