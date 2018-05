В США стали меньше выдавать кредитов

Объемы кредитования в США продолжают снижаться, так как и банкиры, и заемщики не хотят рисковать на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения экономической ситуации, пишет газета The Wall Street Journal.

Общая сумма кредитов 15 крупнейших банков США сократилась во втором квартале на 2,8% по сравнению с первым кварталом - до $4,2 трлн. При этом, по данным WSJ, более половины объема кредитования в апреле-июне пришлось на рефинансирование ипотеки и продление кредитов бизнесу, а не новые займы.

Сокращение кредитования является признаком одновременно двух негативных тенденций в экономике США, отмечают аналитики. С одной стороны, финансовые учреждения не желают расставаться с деньгами и копят капитал на случай резкого роста убытков по кредитам. С другой стороны, падает спрос на заемные средства: компании отказываются от планов расширения бизнеса, а потребители затягивают пояса потуже, чтобы пережить рецессию, пишет WSJ.

По мнению экономистов, сочетание этих тенденций затруднит выход экономики США из рецессии. Ряд аналитиков ожидает, что кредитные портфели начнут расти не раньше, чем во втором полугодии следующего года.

Исследование WSJ включает как гигантские финкомпании J.P.Morgan Chase & Co, Bank of America Corp. и Citigroup Inc., так и ведущие региональные банки: Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp. и другие. На долю 15 банков приходится 47% застрахованных государством депозитов.

Наиболее резкое сокращение кредитования было отмечено в далласском Comerica Inc. - на 4,3%, до $46,6 млрд в апреле-июне.

Кредитный портфель крупнейшего банка США по объему активов Bank of America "похудел" во втором квартале на 3,6% - до $942,2 млрд.

Вместе с тем министр финансов США Тимоти Гайтнер утверждает, что без выделенных государством средств на поддержку финсектора ситуация была бы еще более плачевной. По словам Гайтнера, каждый полученный банками от налогоплательщиков доллар дал им возможность увеличить объемы кредитования на $8-12, а осенние вливания $200 млрд в банковскую систему предотвратили сокращение кредитования на $1 трлн.

Однако то, что у банков есть возможность выдавать кредиты благодаря господдержке, не означает, что они автоматически захотят это сделать, отмечают эксперты.