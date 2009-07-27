УБА: замороженные вклады можно вернуть жильем

Украинская строительная ассоциация (УБА) предлагает возвращать замороженные банковские вклады путем приобретения жилья по льготной цене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

Чтобы решить проблему, когда вклады населения заморожены или находятся либо в проблемных банках, либо в проблемных объектах строительства жилья, ассоциация разрабатывает программу «Возврат замороженных вкладов путем приобретения жилья по льготным ценам».

Основной целью программы является трансформация замороженных банковских вкладов населения, в первую очередь, в строящееся жилье. Предполагается, что вкладчику будет предложено на добровольной основе произвести обмен замороженного вклада на ценную бумагу - государственный жилищный сертификат. Полученный вкладчиком сертификат предоставляет право на: получение строящейся/готовой недвижимости по льготной цене; получение процентного дохода; продажу сертификата и возврат вложенных средств. Права, получаемые вкладчиком по сертификату, гарантируются государством Украина.

В УБА отметили, что запуск такой программы создаст условия для достижения следующих целей: для населения - получить жилье в обмен на замороженные депозиты по льготной цене, достроить незавершенное строительство и получить свои квартиры; для банков - освободиться от долгов по депозитам, для государства - избежать дополнительной инфляции (за счет инвестиций в реальный сектор), запустить производство (в смежных со строительной отраслях), создать рабочие места, получить больше жилья для населения, пополнить бюджет дополнительными поступлениями от налогов, снизить социальное напряжение, поднять доверие к банковской системе и инвестированию.

Сегодня УБА проводит консультации по этому вопросу с рядом специалистов в Министерстве регионального развития и строительства, профильном комитете Верховной Рады, Нацбанке, Госкомиссии по фондовому рынку и ценным бумагам.

Справка УНИАН. Украинская строительная ассоциация (УБА) создана в мае 2005 года и сегодня объединяет свыше 250 компаний. УБА является наибольшим в Украине объединением строителей, инвесторов и девелоперов. Миссия УБА - способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию строительной отрасли в Украине. Главная цель УБА - представление и защита интересов строителей и инвесторов на рынке Украины.