Доллар в банках подрос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,9081 грн./долл., что на 0,04% больше вчерашнего курса, продают – по 7,9778 грн./долл. (больше на 0,3%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,82-7,95 грн./долл., по продаже – 7,95-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,04% по сравнению с 26 июля и составляет 11,2096 грн./евро, продажи – вырос на 0,5%, до 11,3951 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,97-11,31 грн./евро, по продаже – в пределах 11,29-11,49 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 июля снизился на 1% и составляет в среднем 0,2401 грн./рубль, курс продажи – снизился на 0,02%, до 0,2557 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,1698-0,2557 грн./рубль, по продаже – 0,2460-0,2721 грн./рубль.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,80-7,92 грн./долл., по продаже – 7,96-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению с 26 июля и составляет 11,26 грн./евро, продажи – на 0,09%, до 11,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,05-10,27 грн./евро, по продаже – в пределах 11,36-11,43 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы практически не изменился и составляет в среднем 0,2450 грн./рубль, курс продажи – снизился на 1,9%, до 0,2550 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,249 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,26 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,86/7,98 грн., евро – 11,12/10,35 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,84/7,98 грн., евро – 11,00/11,60 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,87/7,90 грн., евро – 11,25/11,37 грн., рубль – 0,2450/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 27 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6661, к евро – 10,906560, к российскому рублю – 0,24620.