«УниКредит Банк» получил 53,5 млн. грн. убытка

«УниКредит Банк» в первом полугодии т.г. получил убыток 53,511 млн. грн. по сравнению с прибылью в 21,678 млн. грн. годом ранее. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№137 от 25 июля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период сократились на 15%, и на 1 июля т.г. составили 9,015 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 8,089 млрд. грн., обязательства – на 16%, до 8,244 млрд. грн., собственный капитал сократился на 6%, до 771,197 млн. грн., уставный капитал остался на уровне 653,507 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «УниКредит Банк» зарегистрирован в 1997 году.

Банк закончил первый квартал 2009 года с убытком 4 млн. грн., чистая прибыль в 2008 году составила 44,915 млн. грн.

100% акций банка владел "Bank Polska Kasa Opieki SA", который входит в группу UniCredit.