Чистая прибыль «Банка Ренессанс Капитал» выросла в 9 раз

Чистая прибыль «Банка Ренессанс Капитал» по итогам первого полугодия 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась в 9 раз – до 13,553 млн. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (№137 от 25 июля т.г.).

Активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 36%, и на 1 июля составили 1,526 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 54% - до 0,594 млрд. грн., обязательства – на 42% - до 1,301 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период увеличился на 40% - до 201,4 млн. грн., собственный капитал - на 47% - до 224,560 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО "Банк Ренессанс Капитал" начало коммерческую деятельность на украинском рынке в середине 2006 года. По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль банка составила 47,552 млн. грн., в 2008 году - 1,157 млн. грн.

По данным банка, на 1 июля 2009 г. 100% акций банка владела компания "RCF Europe B.V." (Нидерланды), входящая в российскую группу "Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование".