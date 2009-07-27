ПУМБ получил убыток в 604 млн. грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в январе-июне 2009 года получил убыток в 604,127 млн. грн. по сравнению с 62,011 млн. грн. чистой прибыли годом ранее.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины», №137 от 25 июля 2009 года.

Согласно предоставленной информации, за январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 12% и на 1 июля составили 17,757 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10% - до 9,951 млрд. грн., обязательства – на 11% – до 14,885 млрд. грн., собственный капитал - на 18% - до 2,871 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в первом полугодии т.г. не изменялся и на 1 июля составил 2,523 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

Банк в первом квартале т.г. получил убыток в 120 млн. грн., в 2008 году - чистую прибыль 13,1 млн. грн.