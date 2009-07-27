Вице-президентом «Родовид Банка» стал Горбуненко

На должность вице-президента АО «Родовид Банк» назначен Владимир ГОРБУНЕНКО, который ранее занимал должность заместителя председателя правления этого банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на основании приказа временного администратора банка от 20 июля 2009 года.

Также сообщается, что В.ГОРБУНЕНКО акциями финучреждения не владеет.

Кроме того, по информации банка, председатель правления Дмитрий ЕГОРЕНКО переведен на должность заместителя председателя правления. Д.ЕГОРЕНКО акциями банка не владеет.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 8,730 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.