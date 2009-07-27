"УкрСиббанк" получил 831 млн. грн. убытка

АКИБ «УкрСиббанк» в январе-июне 2009 года получил убыток в 830,665 млн. грн. по сравнению с 184,604 млн. грн. чистой прибыли годом ранее.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

За январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 9% и на 1 июля составили 50,972 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9% - до 46,834 млрд. грн., обязательства – на 10% – до 45,695 млрд. грн. За указанный период собственный капитал банка увеличился на 9% - до 5,27 млрд. грн., уставный капитал - на 32% - до 5,28 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

В средине июля т.г. BNP Paribas (Франция) сконцентрировал 81,42% акций "УкрСиббанка", доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.

В I квартале 2009 года банк получил убыток 851,822 млн. грн., чистая прибыль в 2008 году составила 427,621 млн. грн.