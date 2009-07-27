«УНИКА Жизнь» и «Кредо-Классик» реорганизуются

ЗАО «Страховая компания «УНИКА Жизнь» и ЗАО «Страховая компания «Кредо-Классик» намерены реорганизоваться в частные акционерные общества.

Об этом сообщается в официальном бюллетене «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№136 от 24 июля т.г.).

Согласно сообщению, вопрос реорганизации в ЧАО планируется обсудить на собраниях акционеров компаний, назначенных на 8 сентября.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Кредо-Классик» создано 10 февраля 1994 года (входит в состав «UNIQA Group», Австрия), присутствует во всех секторах non-life страхования.

По итогам первого квартала 2009 года СК «Кредо-Классик» собрала страховых платежей на сумму 85 млн. 980,8 тыс. грн., страховые выплаты составили 35 млн. 246,3 тыс. грн.

Страховая компания «УНИКА Жизнь» является дочерней компанией UNIQA Group Austria – крупнейшего страховщика Австрии и страховой компании «Кредо-Классик». Создана 14 июля 2006 года.

«UNIQA Group Austria» - лидер страхового рынка Австрии. По предварительным данным, объем страховых премий группы UNIQA в 2008 году вырос на 10%, по сравнению с 2007 годом, - до 5 млрд. 803 млн. евро. Восточно-европейский бизнес группы UNIQA вырос на 56%.