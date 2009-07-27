Совет директоров МВФ завтра решит вопрос третьего транша для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда завтра, 28 июля, на своем заседании планирует рассмотреть вопрос о выделении Украине третьего транша кредита stаnd-by в размере 3,3 млрд. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в МВФ.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины просили МВФ рассмотреть вопрос о выделении средств на текущей неделе.

На сегодняшний день в Украине практически выполнены основные требования для предоставления очередного транша согласно пересмотренной в начале июля программе сотрудничества: продолжается рекапитализация банков, принято решение о повышении тарифов на газ для населения на 20% с сентября 2009 года, принят закон, регулирующий вопросы по оздоровлению банковской системы в условиях кризиса.

Кроме того, Президент Украины, премьер-министр, председатель Национального банка и и.о. министра финансов подписали Письмо о намерениях по сотрудничеству, в котором высказали единую позицию о том, что вся сумма транша должна быть направлена на покрытие дефицита Госбюджета.

С текстом Письма о намерениях можно ознакомиться на сайте УНИАН-экономика: http://economics.unian.net/rus/detail/17786