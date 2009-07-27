КРУ выявило в Киеве финансовые нарушения на 760 млн. грн.

В первом полугодии текущего года Контрольно-ревизионное управление в г. Киеве выявило на 292 объектах контроля финансовых нарушений на сумму 759,2 млн. грн., из которых возмещено 543,3 млн. грн., или почти 72%.

Как сообщает пресс-служба столичного КРУ, об этом шла речь на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном итогам его работы за указанный период.

В частности, за полгода зафиксированы нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, на общую сумму 145,8 млн. грн. Благодаря принятым мерам обеспечено возмещения незаконных, нецелевых расходов и недостач на сумму 143,3 млн. грн., дополнительно поступили в бюджеты, бюджетные учреждения, на предприятия и в организации – 8,8 млн. грн., устранены другие нарушения в размере 400 млн. грн.

По результатам контрольных мероприятий с января по июнь 2009 г. к административной ответственности привлечены 658 должностных лиц объектов контроля. По материалам ревизий возбуждено 7 уголовных дел.