Украинцам будет не нужно предъявлять деньги на границе с Польшей

Варшава. Граждане Украины в рамках малого приграничного движения будут освобождении от обязанности при пересечении границы предъявлять пограничникам минимально необходимую сумму для пребывания в Польше.

Об этом УНИАН сообщили в Администрации по делам иностранцев Польши (UDSC).

В администрации отметили, что правила пересечения границы в рамках малого приграничного движения определяет распоряжение Европейского парламента и Совета Евросоюза от 20 декабря 2006 года, которое освобождает путешествующих от такой обязанности.

Единственными условиями, которые должен выполнить путешествующий, это иметь разрешение на МПД, действительный паспорт, не быть вписанным в информационную систему Шенген (SIS) и не представлять угрозы для безопасности Польши.

«Иностранец, который въезжает в Польшу в рамках малого приграничного движения, не обязан при въезде предъявлять деньги, необходимые на время пребывания в стране и на возвращение домой или на транзит или на возможность получения легальным путем таких средств (на работе в Польше)», - отметили в UDSC.

Как сообщал УНИАН, Польша на прошлой неделе начала выдавать в Украине разрешения в рамках договора о малом приграничном движении, который вступил в силу 1 июля.

Справка УНИАН. Иностранец для въезда в Польшу должен иметь по меньшей мере 100 злотых (около 30 долларов по курсу 3 злотых за доллар) на каждый день планируемого пребывания в стране, но не менее 300 злотых.

Предъявить средства может требовать работник пограничной службы во время контроля пересечения границы, и отсутствие необходимой суммы является основанием для отказа во въезде в Польшу.

Освобождаются от обязанности показывать средства на границе, в частности, лица, которые имеют разрешение на пребывание в Польше, имеют рабочую визу или едут по приглашению, в котором подтверждено, что приглашающий покрывает все расходы, связанные с пребыванием в стране гостя.