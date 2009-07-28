Межбанк: доллар взлетел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9870/8,0445, к 12:00 цены взлетели вверх – 8,0725/8,0975 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2601/0,2623, к 12:00 цены поднялись - 0,2630/0,2640.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль незначительно скорректировался и к 12:00 установился на уровне 30,6670(+0,0070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4294/1,4296, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4255/11,4880, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5280/11,5520.