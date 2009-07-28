Банк «Киев» получил убыток в 1,2 млрд. грн.

Убыток ПАО «АКБ «Киев» (Киев) в первом полугодии 2009 года составил 1,203 млрд. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года прибыль банка составила 16,106 млн. грн..

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период сократились на 39% и на 1 июля 2009 года составили 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – выросли на 2,6%, до 2,906 млрд. грн., обязательства – уменьшились на 5,3%, до 4,069 млрд. грн. Уставный капитал банка за январь-июнь 2009 года уменьшился с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн., собственный капитал на 1 июля составлял «минус» 612,623 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Киев». Временным администратором назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

10 июня 2009 года Кабинет Министров Украины принял постановление о докапитализации первых трех негосударственных банков – "Укргазбанка", «Родовид Банка» и банка «Киев».

Размер докапитализации банка "Киев" составит 3 млрд. 565,294 млн. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 99,936931402%.