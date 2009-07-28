IFC предоставила "Мегабанку" финансирование
На 20 млн. долларов
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) предоставила ОАО "Мегабанк" (г.Харьков) финансирование на 20 млн. долл.
Как передает корреспондент УНИАН, подписание соответствующего договора состоялось сегодня в Киеве.
Пакет финансирования состоит из субординированного кредита на сумму 10 млн. долл. сроком до 7 лет и прямого кредита в сумме 10 млн. долл. сроком на 4 года.
Как сообщила председатель правления "Мегабанка" Елена ЖУКОВА, IFC может конвертировать прямой кредит в акции банка и стать собственником пакета до 10% уставного капитала "Мегабанка".
Предоставленные средства будут использованы банком для финансирования малого и среднего бизнеса.
Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове.
Активы банка на 1 июля т.г. составили 2,95 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,377 млрд. грн., обязательства – 2,466 млрд. грн., уставный капитал - 350 млн. грн., собственный капитал – 484,071 млн. грн.
В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в размере 1,073 млн. грн., в 2008 году – 21,9 млн. грн.
По данным «Мегабанка», на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 65,8445%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 49,9%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 65,0537%.