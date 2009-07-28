IFC предоставила "Мегабанку" финансирование

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) предоставила ОАО "Мегабанк" (г.Харьков) финансирование на 20 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание соответствующего договора состоялось сегодня в Киеве.

Пакет финансирования состоит из субординированного кредита на сумму 10 млн. долл. сроком до 7 лет и прямого кредита в сумме 10 млн. долл. сроком на 4 года.

Как сообщила председатель правления "Мегабанка" Елена ЖУКОВА, IFC может конвертировать прямой кредит в акции банка и стать собственником пакета до 10% уставного капитала "Мегабанка".

Предоставленные средства будут использованы банком для финансирования малого и среднего бизнеса.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 июля т.г. составили 2,95 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,377 млрд. грн., обязательства – 2,466 млрд. грн., уставный капитал - 350 млн. грн., собственный капитал – 484,071 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в размере 1,073 млн. грн., в 2008 году – 21,9 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 65,8445%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 49,9%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 65,0537%.