Банк «Львов» планирует увеличить уставный капитал

ОАО «АКБ «Львов» намерен увеличить уставный капитал на 40 млн. грн. – до 140 млн. 305,34 тыс. грн. и реорганизоваться в публичное акционерное общество.

Об этом сообщается в официальном бюллетене «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№137 от 27 июля т.г.).

Согласно сообщению, банк планирует провести закрытое размещение 400 тыс. простых именных акций допэмисии номинальной стоимость 0,1 грн.

Размещение акций предполагается провести в два этапа: первый – с 29 октября по 13 ноября 2009 года, второй – с 14 по 20 ноября 2009 года.

Вопрос увеличения уставного капитала банка и реорганизации банка в ПАО планируется рассмотреть на общем собрании акционеров 14 сентября.

Справка УНИАН. ОАО «Акционерно-коммерческий банк «Львов» (г. Львов) зарегистрировано Национальным банком Украины в октябре 1990 года.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года 99,6666% акций банка принадлежали ООО «Нью Прогресс Холдинг».