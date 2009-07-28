Банк России понизил курс доллара на 10 коп.

Центробанк РФ понизил официальный курс доллара с 29 июля на 10 копеек - до 30,6431 рубля, курс евро снизился на 6 копеек - до 43,7675 рубля, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 36,55 рубля против 36,63 рубля в пятницу.