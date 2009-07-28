Эксперт: валютный рынок будет ориентироваться на решение МВФ

Решение Совета директоров МВФ о выделении Украине транша в размере 3,315 млрд. долл. может стать ориентиром для дальнейшего движения валютного рынка в краткосрочной перспективе.

Такое мнение выказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «сегодня на межбанке наблюдалось свободное падение гривни». Рынок закрылся на уровне 8,1340-8,17508 грн./долл., что соответствует девальвации на 2,5% по отношению к доллару, отметил А.БЛИНОВ. Экономист сообщил, что регулятор вышел на рынок с существенно пересмотренной политикой интервенций на уровне 7,74-7,758 грн./долл. «Но интервенция состоялась лишь перед закрытием торгов, и весь день рынок торговался так, как будто Нацбанка на нем не было», - подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщил экономист, НБУ прибегнул к административным мерам сразу после того, как обменный курс прошел отметку 8 грн./долл. По его информации, Центробанк ограничил доступ к интервенциям для банков, которые не следуют в выставляемых котировках средневзвешенному курсу от НБУ (который предвзят в сторону более сильной гривни) и не соблюдают лимиты по открытой валютной позиции.