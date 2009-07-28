Межбанк: доллар закрылся котировками 8,13/8,17 грн./долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9870/8,0445, к 12:00 цены начали расти – 8,0725/8,0975. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1340/8,1750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:15 Нацбанк объявил о проведении интервенции по покупке и продаже долларов по курсам – 7,7400/7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2601/23, к 12:00 цены поднялись - 0,2630/40. К закрытию цены установились на уровне - 0,2635/52. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7051 (+0,0451).

По данным Национального банка Украины, переданным агентству УНИАН, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 780,96 грн. за 100 долл.

В Нацбанке также сообщили, что общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 328,354 млн. долл., продажи – 318,769 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 193,717 млн. долл., продажа – 187,072 млн. долл. (курс – 7,8180/7,8008); покупка евро – 57,2877 млн. евро, продажа – 58,451 млн. евро (курс – 11,4972/11,5406); покупка английского фунта – 384,6 тыс. фунтов, продажа – 492,2 тыс. фунтов (курс – 12,8733/12,99); покупка рубля – 466,464 млн. руб., продажа – 496,172 млн. руб. (курс – 2,5999/2,623 грн. за 10 руб.).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4294/96, а к 15:20 упали до 1,4230/32. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4255/11,4880, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5280/11,5520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня - 11,5970/11,6560.