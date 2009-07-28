Рубль предложено девальвировать на 30%

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков дал интервью Российской газете, в котором рассказал, что наиболее эффективной экономической мерой в нынешних кризисных условиях могла бы стать одномоментная и достаточно резкая (на 25-30%) девальвация рубля, сообщает k2kapital..

По его мнению « глупо и неэффективно тратить резервы на поддержание курса рубля в нынешних условиях. Лучше направить их на относительно дешевые кредиты для реализации различных проектов, например, глубокой переработки нефти, леса, железной руды и т.д. Это позволило бы повысить конкурентоспособность продукции российских производителей и ее востребованность на внутреннем и внешнем рынках».

При этом он считает, что борьба с инфляцией сейчас не должна быть приоритетом работы правительства: «Умеренная инфляция сейчас даже полезна: она позволяет номинально повысить стоимость активов предприятий и одновременно сократить реальную их задолженность», - подытожил А.Аксаков.