AIG оставит у себя 2,4 млрд. долл. от продажи активов

Проблемная американская страховая компания American International Group Inc. вместо того, чтобы произвести выплату по госкредитам, оставит у себя $2,4 млрд., полученные от продажи активов, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Выручка от реализации двух самых крупных бизнес-подразделений AIG достанется Chartis Inc., ранее известной под названием AIU Holdings Inc., и пойдет на увеличение капитальной базы последней. По имеющимся сведениям, на эту сделку уже одобрили регулирующие органы США.

Подобное решение страховщика может породить неприятные вопросы со стороны конгрессменов о том, когда же AIG начнет погашать свой долг перед государством, размер которого вырос до $182,5 млрд.

"Налогоплательщики не должны были подвергаться таким рискам. Мы можем потерять деньги на спасении AIG, но будем надеяться, что эта сумма не будет слишком большой", - говорит член комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Брэд Шерман (Brad Sherman).

Исполнительный директор AIG Эдвард Лидди (Edward Liddy) пообещал погасить долг компании перед бюджетом, в том числе и $40 млрд. от программы TARP, в течение пяти лет, если только ситуация на рынках не ухудшится. В частности, планируется продажа долей в двух неамериканских подразделениях по страхованию жизни в обмен на сокращение долга перед ФРС на $25 млрд.