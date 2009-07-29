МВФ выделил Украине третий транш на 3,3 млрд долл.

Совет директоров МВФ во вторник принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 миллиарда долларов, сообщает сайт фонда.

МВФ во второй раз пересмотрел условия выделения помощи Киеву, согласившись с увеличением бюджетного дефицита в связи с трудностями, испытываемыми государственной компанией Нафтогаз.

"Мы пересмотрели экономическую программу, допустив увеличение дефицита бюджета, чтобы смягчить последствия более резкого сокращения экономики и учесть трудности, с которыми пришлось столкнуться национальной газовой компании Нафтогаз", - говорится в пресс-релизе.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски отметил, что одной из первейших задач, стоящих перед Киевом, является восстановление доверия к банковской системе.

По его словам, более гибкая валютная политика поможет Украине справиться с экономическими шоками. Он счел "верной" денежно-кредитную политику Киева и отметил готовность центробанка ужесточить ее в случае необходимости.

(УНИАН: С полным текстом Меморандума об экономической и финансовой политике можно ознакомиться на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/18060)

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,43 миллиарда долларов для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса и предоставил первый транш кредита в 4,5 миллиарда долларов. В Украину 12 мая поступило 2,8 миллиарда долларов второго транша кредита МВФ.

В конце июня-начале июля в Украине работала миссия фонда, которая по итогам своего пребывания рекомендовала совету директоров выделить стране очередной транш в сумме 3,3 миллиарда долларов.

Четвертый транш кредита должен составить 3,8 миллиарда долларов.

Напомним, как заявляла премьер-министр Юлия Тимошенко, из 3,3 млрд долл. третьего транша кредита МВФ 1,9 млрд долл. будут направлены на погашение внешних долгов Украины.