Личные финансы главы ФРС уменьшились за время кризиса

Личное состояние председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке в 2008 году серьезно уменьшилось в результате разразившегося экономического кризиса, следует из ежегодной справки о доходах главы центробанка, опубликованной во вторник, сообщает Рейтер.

Стоимость личных сбережений и финансовых инвестиций Бернанке в 2008 году составила 822.011 - 1,76 миллиона долларов против 1,66-2,48 миллиона долларов в 2007 году.

Общий объем состояний американских домохозяйств за минувший год сократился на 11,2 триллиона долларов вследствие спада на фондовом и жилищном рынках.

Согласно представленным Бернанке документам, глава ФРС вкладывал средства в различные фонды и государственные ценные бумаги США и Канады. Самым крупным его вложением было размещение средств в сберегательном банке TIAA-CREF в объеме 500.000-1 миллиона долларов.

Джейн Лаудер - супруга члена Управляющего совета ФРС Кевина Уорша и внучка основательницы знаменитой косметической фирмы Estee Lauder - вовремя почувствовала приближение кризиса: в январе 2008 года - как раз перед обвалом фондовых рынков - она продала акции на сумму 881.010-2,12 миллиона долларов, свидетельствует справка из центробанка. Ее состояние на конец 2008 года оценивается по крайней мере в 63,6 миллиона долларов, что все равно уступает 72,89 миллиона долларов в предыдущем году.

Личные финансы самого Уорша уменьшились до 766.007-1,67 миллиона долларов с 901.007-2,02 миллиона долларов.

Кризис обошел стороной состояние члена Управляющего совета ФРС Элизабет Дьюк: оно составило 3,67-8,49 миллиона долларов.