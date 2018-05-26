Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ

Совет директоров МВФ во вторник принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 миллиарда долларов, сообщает сайт фонда.

МВФ во второй раз пересмотрел условия выделения помощи Киеву, согласившись с увеличением бюджетного дефицита в связи с трудностями, испытываемыми государственной компанией Нафтогаз. Украине пришлось предпринять серьезные шаги по выполнению условий, зафиксированных в новом варианте Меморандума об экономической и финансовой политике, согласно пересмотру программы сотрудничества с МВФ. А это, прежде всего, продолжение рекапитализации банков, увеличение уставного капитала «Нафтогаза», корректировка финплана НАК, повышение (с сентября) тарифов на газ для населения. В Меморандуме также зафиксировано, что, помимо повышения тарифов на газ, в Украине должны будут ввести штрафы для населения за несвоевременную оплату использованного голубого топлива и коммунальных услуг (соответствующие изменения в законодательство необходимо принять до конца сентября).

Также первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски отметил, что одной из первейших задач, стоящих перед Киевом, является восстановление доверия к банковской системе. По его словам, более гибкая валютная политика поможет Украине справиться с экономическими шоками. Он счел "верной" денежно-кредитную политику Киева и отметил готовность центробанка ужесточить ее в случае необходимости.

Транш предоставлен на условиях, согласованных в Меморандуме между Украиной и МВФ, копия текста которого имеется в распоряжении Агентства УНИАН:

ТЕКСТ МЕМОРАНДУМА (Текстовой документ)

ТЕКСТ МЕМОРАНДУМА (Сканкопия)

(УНИАН)