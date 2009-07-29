В банке «БИГ Энергия» новый временный администратор
Васильченко вместо Клименко
Национальный банк Украины постановлением №430 от 27 июля прекратил полномочия временного администратора ОАО "Банк «БИГ Энергия» Владимира КЛИМЕНКО и назначил временным администратором банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО.
Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Справка УНИАН. ОАО «Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.
Активы банка на 1 июля составили 1 млрд. 176,378 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1 млрд. 018,766 млн. грн., обязательства - 1 млрд. 029,971 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 100 млн. грн., собственный капитал - 146,407 млн. грн.
Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.
Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 41,8 млн. грн. против 2,8 млн. грн. прибыли годом ранее.
Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Тогда временным администратором был назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.