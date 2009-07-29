В банке «БИГ Энергия» новый временный администратор

Национальный банк Украины постановлением №430 от 27 июля прекратил полномочия временного администратора ОАО "Банк «БИГ Энергия» Владимира КЛИМЕНКО и назначил временным администратором банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Справка УНИАН. ОАО «Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на 1 июля составили 1 млрд. 176,378 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1 млрд. 018,766 млн. грн., обязательства - 1 млрд. 029,971 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 100 млн. грн., собственный капитал - 146,407 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 41,8 млн. грн. против 2,8 млн. грн. прибыли годом ранее.

Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Тогда временным администратором был назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.