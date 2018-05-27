Нацбанк ограничил убыточных...

Вчера НБУ разослал банкам текст своего постановления №421 от 22 июля 2009 года «Об отдельных вопросах относительно деятельности банков в период финансово-экономического кризиса». В документе для убыточных банков, число которых с каждым кварталом увеличивается, предусмотрены как ряд обязательств, так и несколько запретов.

Так, НБУ обязал органы управления таких баков приостановить выплаты дивидендов акционерам или распределение капитала в какой-либо форме, отложить выплаты бонусов, премий и других дополнительных вознаграждений работникам банков.

Среди обязательств также есть такие как: в случае выделения средств на спонсорство и благотворительность информировать в трехдневный срок Дирекцию банковского регулирования и надзора НБУ. Убыточным банкам вменено в обязанность не увеличивать объемы капитальных инвестиций и нематериальных активов, не осуществлять расходы по консультационным услугам финансового характера, не открывать новых филиалов и отделений.

Последним обязательством записано несколько риторическое «принимать неотложные меры относительно повышения уровня ликвидности, доходности и оптимизации расходной части банка».

Список запретов, предусмотренных документом, состоит из пяти пунктов. В частности, запрещается: предоставлять бланковые кредиты; осуществлять активные операции с инсайдерами в части предоставления новых кредитов и гарантий. Остальные три пункта касаются операций с ценными бумагами. Так, убыточным банкам запрещается осуществлять досрочное погашение долговых ценных бумаг собственной эмиссии за исключением, когда таковое погашение происходит по цене не выше 50% от номинала и не станет причиной существенного ухудшения ликвидности банка.

Для нерадивых банков предусмотрены меры воздействия, среди которых введение временной администрации и даже отзыв лицензии и инициирование процедуры ликвидации.

Столь жесткие меры вступают в силу со дня подписания постановления и вводятся на срок финансово-экономического кризиса, по определению Нацбанка – до 1 января 2011 года.

Однако регулятор указал ряд условий, при которых банки смогут получить индульгенцию. Так, меры воздействия не будут применяться к банкам, убытки которых стали следствием формирования резервов для компенсации возможных потерь по кредитам, выданным до 1 октября 2008 года. Также не будут наказывать те банки, которые предоставят Нацбанку план уменьшения негативно классифицированных активов или график постепенного приведения нормативов к необходимому значению.

Первое, что вспомнилось после прочтения документа – большое противостояние между налоговиками и банками в 2005 году, когда пост председателя ГНАУ занимал банкир Александр Киреев. Напомним, тогда руководство налоговой заявляло о минимизации коммерческими банками налоговых отчислений, в том числе и налога на прибыль. Тогда ГНАУ намерена была инициировать перед Нацбанком введение ряда ограничений на деятельность убыточных банков.

Но мысль о том, что НБУ, в нелегкие для наполнения госказны времена, кроме эмиссионного финансирования дефицита бюджета, стал еще бороться за повышение налоговых поступлений от банков, развеяли сами налоговики. Заместитель председателя Государственной налоговой администрации Наталия Рубан заявила, что снижение уровня уплаты налогов представителями финансового сектора в первом квартале 2009 года является незначительным.

Директор Департамента контроля за финансовыми учреждениями и операциями в сфере ВЭД Татьяна Сысоева объяснила, что существует большая разница между прибылью, которую банки показывают в финансовой и в налоговой отчетности. По данным ГНАУ, если в первом квартале 2009 года совокупный убыток банков по финансовой отчетности составили около 7 млрд. грн., то задекларированный в налоговых декларациях убыток составил чуть более 0,539 млрд. грн.

Так какие убытки имел в виду Нацбанк в своем циркуляре? По словам исполнительного директора – директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василия Пасичника, в этом случае регулятор берет во внимание финансовую отчетность.

Председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Грыджук считает действия Нацбанка адекватными. По его словам, к убыточным банкам и ранее внимание было повышенным, а меры, предусмотренные в постановлении, приняты для улучшения финансовой ситуации таких кредитных учреждений.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)