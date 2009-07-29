Уманский: транш МВФ укрепит гривню

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ считает, что получение Украиной 3,3 млрд. долларов третьего транша кредита МВФ приведет к некоторому укреплению гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

«Решение, которое было принято МВФ (о выделении третьего транша – УНИАН), я надеюсь, исправит ожидания и тенденции на валютном рынке», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что транш получит правительство, и деньги будут направлены на финансирование дефицита госбюджета. «В первую очередь - на обеспечение наших внешних обязательств. И с учетом того, что ресурс заходит в валюте, это позволит нам обеспечить эти обязательства, с одной стороны, с другой стороны – не выходить дополнительно на рынок (внутренний валютный – УНИАН) и не создавать там напряжения… Кроме того, это позволит правительству помочь Национальному банку по стерилизации избыточной гривневой ликвидности и ликвидировать те настроения, которые существуют на сегодня на валютном рынке (тенденцию по ослаблению гривни – УНИАН)", - сказал и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млн. долл. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня выразила надежду, что эти средства поступят в Украину уже на текущей неделе.